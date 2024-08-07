Посол России Антонов: США должны прекратить поставки оружия Киеву и одернуть неонацистов

Он также отметил, что никто из террористов не уйдет от возмездия Соединенные Штаты должны прекратить поставки оружия Украине, а также «одернуть» украинских неонацистов, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя вылазку украинской армии в Курскую область.
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