Он также отметил, что никто из террористов не уйдет от возмездия Соединенные Штаты должны прекратить поставки оружия Украине, а также «одернуть» украинских неонацистов, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя вылазку украинской армии в Курскую область.