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Кудашов про 0:1 с минским «Динамо»: «Ноль голов забили, хотя старались и пытались. Поэтому и проиграли, все очевидно»

– Ноль голов забили, хотя старались и пытались. Поэтому и проиграли, здесь все очевидно. – Сказалось ли отсутствие форварда Артема Михеева? – Да, сказалось, потому что в последнее время они хорошо играли в сочетании с Дмитрием Рашевским и Максимом Комтуа.

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