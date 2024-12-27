Кудашов про 0:1 с минским «Динамо»: «Ноль голов забили, хотя старались и пытались. Поэтому и проиграли, все очевидно»

– Ноль голов забили, хотя старались и пытались. Поэтому и проиграли, здесь все очевидно. – Сказалось ли отсутствие форварда Артема Михеева? – Да, сказалось, потому что в последнее время они хорошо играли в сочетании с Дмитрием Рашевским и Максимом Комтуа.