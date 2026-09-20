ООН: конфликт на Ближнем Востоке оставит без еды до 520 млн человек к 2030 году

До 520 миллионов человек в мире могут столкнуться с голодом к 2030 году. Об этом говорится в новом докладе, где впервые учтены последствия конфликта на Ближнем Востоке.
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