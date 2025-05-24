В Совфеде предупредили о новой схеме обмана через Госуслуги

В Совете Федерации сообщили о появлении в России нового вида мошенничества. Как пишет ТАСС, аферисты звонят пациентам, представляясь сотрудниками поликлиник, и предлагают перейти на электронную медицинскую карту.
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