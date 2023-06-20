Крымское информационное агентство

68 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр24
    Машу бы во Франции, а Сару Вагенкнехт вместо этого свиноподобного Щольца. Глядишь, история пошла бы по-другому. Жаль....Марин Ле Пен счит...
  • Александр Ляшенко
    Какой то бред,сначала на 15 суток.что потом,домой?А отобрать гражданство и на на хер из РФ,слабо? И наказать конфиска...В Крыму члены сем...
  • Ратник Ратник
    Давно пора! Лишение гражданства и восстановление смертной казни для военных преступников, российской 5 колонны - это ...В Крыму предложил...

Симферопольцы пожаловались на новые правила посещения детских площадок

Симферопольцы пожаловались на новые правила посещения детских площадок

Одна из жительниц крымской столицы в соцсетях возмутилась новым правилами пользования детской площадкой, расположенной в районе улицы Куйбышева В частности, неизвестные авторы объявления, размещённого на объекте, призвали детей не играть с мячами.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх