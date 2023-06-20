Симферопольцы пожаловались на новые правила посещения детских площадок

Одна из жительниц крымской столицы в соцсетях возмутилась новым правилами пользования детской площадкой, расположенной в районе улицы Куйбышева В частности, неизвестные авторы объявления, размещённого на объекте, призвали детей не играть с мячами.
Одна из жительниц крымской столицы в соцсетях возмутилась новым правилами пользования детской площадкой, расположенной в районе улицы Куйбышева В частности, неизвестные авторы объявления, размещённого на объекте, призвали детей не играть с мячами.
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