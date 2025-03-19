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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ростов» не пожалуется на судейство Кукуяна в матче с «Краснодаром» – ЭСК рассматривает только голы, пенальти и удаления («Мутко против»)

Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против». По данным источника, донской клуб недоволен работой арбитров, но не видит смысла в обращении в ЭСК ввиду того, что комиссия рассматривает только голы, пенальти и удаления.

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