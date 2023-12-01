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Царьград

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Зеленский объявил о намерении превратить Украину в сплошной укрепрайон

Зеленский объявил о намерении превратить Украину в сплошной укрепрайон

Специальные системы оборонительных сооружений Киев намерен построить от Донбасса до Львова.Власти Украины намерены возвести специальные системы сооружений оборонительного характера на всем пространстве от Донбасса до западных областей.

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