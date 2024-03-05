Короткий волнистый боб: 16 волшебных и модных решений

Волосы — это не просто элемент внешности, это способ выразить свою индивидуальность и стиль. Короткий боб давно завоевал популярность благодаря своей универсальности и возможности подходить для различных текстур волос.
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