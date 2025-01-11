Новогодний сюрприз от актеров Московского губернского театра

Магия музыки и искренность сердец, – что может быть лучше в ожидании новогоднего волшебства? В канун Нового года оркестр и артисты Московского Губернского театра дарили публике волшебный праздничный концертный вечер.
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