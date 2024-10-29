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Жительница Украинска: Русский боец спас двоих детей, закрыв их собой

Жительница Украинска: Русский боец спас двоих детей, закрыв их собой

Проживающая в населённом пункте Украинск женщина проинформировала о том, что боевики Вооружённых сил киевского режима закидали гранатами подвальное помещение, где прятались горожане, среди которых были несовершеннолетние.

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