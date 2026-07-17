Сбежавший из России Илья Лагутенко приступил к восстановлению дома в Калифорнии

Лидер некогда популярной группы «Мумий Тролль» начал восстанавливать сгоревший дом в Калифорнии.Фронтмен популярной в нулевые музыкальной группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, покинувший Россию в 2022 году, судя по всему, приступил к восстановлению своего дома в Калифорнии, уничтоженного лесными пожарами в начале 2025 года.
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