Обломки БПЛА ВСУ найдены в станице Раевской под Новороссийском

В станице Раевской под Новороссийском в Краснодарском крае нашли обломки украинского дрона. Пресс-служба городского муниципального центра управления заверил жителей, что все найденные части дрона ВСУ в скором времени будут обезврежены.
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