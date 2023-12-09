По данным исследователей, рекомендации по употреблению обезжиренной молочки устарели.Полезность обезжиренных молочных продуктов поставлена под сомнение, так как рекомендации об их употреблении восходят к 80-м годам прошлого века и устарели, сообщает The New York Times.
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