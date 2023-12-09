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Полезность обезжиренных молочных продуктов поставлена под сомнение

Полезность обезжиренных молочных продуктов поставлена под сомнение

По данным исследователей, рекомендации по употреблению обезжиренной молочки устарели.Полезность обезжиренных молочных продуктов поставлена под сомнение, так как рекомендации об их употреблении восходят к 80-м годам прошлого века и устарели, сообщает The New York Times.

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