Российские пляжные волейболисты победили мексиканцев в первом матче ОИ

Российские пляжные волейболисты Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в первом матче группового раунда олимпийского турнира по пляжному волейболу в Токио обыграли мексиканцев Гасиолу Лейву и Рубио Камарго со счетом 2:1 (24:26, 21:15, 18:16).