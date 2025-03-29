В зоомагазине, от входа налево, сразу за полками с кошачьим кормом, стоят клеточки для мелкого зверья.
Моряк.
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В зоомагазине, от входа налево, сразу за полками с кошачьим кормом, стоят клеточки для мелкого зверья.
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