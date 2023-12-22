Повредивший рекламный щит с героем СВО мужчина стал фигурантом уголовного дела

Он вооружился баллончиком и закрасил чёрной краской часть лица на полотне размером 3х6 метра. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 214 УК РФ («Вандализм») после того, как обнаружили изуродованный рекламный щит с героем спецоперации Харазовым.