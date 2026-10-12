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Царьград

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В Минске с начала 2026 года выдали 4 тыс. разрешений на земляные работы

В Минске с начала 2026 года выдали 4 тыс. разрешений на земляные работы

С начала 2026 года в Минске оформили свыше 4 тыс. разрешений на земляные работы при строительстве и реконструкции объектов и более 2 тыс.

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