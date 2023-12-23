Игрок "Ман Сити" Родри о подкате в матче с "Флуминенсе": я чуть не заплакал

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Родри рассказал, что чуть не заплакал после грубого подката против него во время финального матча клубного чемпионата мира с бразильским "Флуминенсе", передает Sky Sports.
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