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Царьград

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Грибной бум в Марьинском лесу: белые и рыжики ждут грибников

Грибной бум в Марьинском лесу: белые и рыжики ждут грибников

В Марьинском лесу под Бронницами грибники собирают обильный урожай белых грибов и подберёзовиков, а на низинах и в хвойных местах появились сосновые маслята и рыжики.

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