Finally: in Odessa region collapsed span of the northern part of the bridge in Zatoka

As a result of several years of periodic strikes on the bridge in the settlement of Zatoka, Odessa region, the span finally collapsed in the northern part of an engineering structure that is extremely important for the logistics of the enemy, Military Review reports.
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