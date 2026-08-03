Fans of Maxim Galkin * "solved" the mystery of the cause of the Prima Donna's leg fracture

A few months ago Alla Pugacheva, who is increasingly called the ex-Prima Donna of the Russian stage, broke her leg and hip, after which she was forced to undergo a rehabilitation period and absolutely does not part with a cane.
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