Алаудинов заявил, что РФ достигла другого уровня развития, нежели в начале СВО

Россия уже находится на другом уровне своего развития, нежели в начале СВО. Такое мнение высказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.