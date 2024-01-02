Mercedes-Benz снял фильм о гиперкаре с мотором Формулы 1

Mercedes-AMGС 2015 по 2023 год Mercedes-AMG работал над амбициозным проектом — немецкий автопроизводитель решил стать первой компанией в мире, которая сделает автомобиль для дорог общего пользования с силовой установкой болида Формулы 1.
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