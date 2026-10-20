Лариса Долина сама рассказала, что добиралась на юбилейный концерт Николая Баскова с мигалками. Признание быстро разлетелось по Сети, и спор сразу пошёл о двух вещах: о привилегиях на дороге и о роскошном наряде, который певица получила к тому вечеру.