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Медведев: моя шутка про безумного маразматика Байдена превращается в реальность

Медведев: моя шутка про безумного маразматика Байдена превращается в реальность

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя обсуждения последствий передачи Киеву ядерного оружия, отметил, что его шутка про «безумного маразматика» президента США Джо Байдена превращается в реальность.

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