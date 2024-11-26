Медведев: моя шутка про безумного маразматика Байдена превращается в реальность

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя обсуждения последствий передачи Киеву ядерного оружия, отметил, что его шутка про «безумного маразматика» президента США Джо Байдена превращается в реальность.
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