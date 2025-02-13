Наскальные рисунки Амазонки показывали «иной мир»

Ученые Эксетерского университета, проводившие исследования в регионе Серрания-де-ла-Линдоса на северо-западе Колумбии, дали новую трактовку найденных там наскальных изображений.
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