Влезть в кадры: мошенники придумали новую схему обмана ищущих работу россиян

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, которые ищут работу. Они предлагают людям хорошие вакансии с удаленкой, где сначала нужно пройти обучение, а по факту присылают ссылку на зараженное приложение, с помощью которого воруют деньги, и даже могут оформить на человека кредит.