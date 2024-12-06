Каллас попросили разъяснить последствия выдачи МУС ордера на арест Нетаньяху

Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза, экс-премьера Эстонии Каю Каллас попросили разъяснить последствия выдачи Международным уголовным судом ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта.
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