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Каллас попросили разъяснить последствия выдачи МУС ордера на арест Нетаньяху

Каллас попросили разъяснить последствия выдачи МУС ордера на арест Нетаньяху

Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза, экс-премьера Эстонии Каю Каллас попросили разъяснить последствия выдачи Международным уголовным судом ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта.

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