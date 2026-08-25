В 2022 году тогдашний премьер Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон пытались убедить занимавшего пост канцлера ФРГ Олафа Шольца согласиться предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС с помощью вина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии