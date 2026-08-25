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Дипломат Дзадзо: Шольца уговаривали согласиться на членство Украины в ЕС вином

Дипломат Дзадзо: Шольца уговаривали согласиться на членство Украины в ЕС вином

В 2022 году тогдашний премьер Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон пытались убедить занимавшего пост канцлера ФРГ Олафа Шольца согласиться предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС с помощью вина.

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