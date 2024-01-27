Праздник Павлов день 28 января 2024 года в народе славится своими приметами и поверьями Юлия СыромятниковаВ России верующие в Христа традиционно отмечают народно-христианский праздник Павлов день в последний день января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии