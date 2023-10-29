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Южный Урал накрыло снегопадом. Водителям рекомендуют оставаться дома

Южный Урал накрыло снегопадом. Водителям рекомендуют оставаться дома

На М-5 в Челябинской области ограничено движение. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильные осадки в виде снега, мокрого снега, порывы ветра до 14 метров в секунду, ограничение видимости) сегодня, 29 октября, с 11:00 (время местное) вводится временное ограничение дорожного движения на участке 1548 км (граница с республикой Башкортостан) – 1796 км (развязка на Чебаркуль).

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