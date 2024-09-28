Свердловское УФАС оштрафовало Совкомбанк за спам

Фото: редакция "Новости ТМ" BrisperЖитель Свердловской области обратился с жалобой на получение нежелательной рекламы от банка на свою электронную почту, несмотря на то, что ранее он отозвал согласие на рассылку.
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