Вертолеты армейской авиации ВКС выполнили авиационное патрулирование и сопровождение колонн российской бронетехники

Полеты выполнялись экипажами ударных вертолетов Ми-28н, Ка-52, Ми-24, а также транспортно-боевых вертолетов Ми-8 на малых и предельно малых высотах.
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