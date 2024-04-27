«Алкоголя не будет». Приморцам озвучили неприятную новость из-за праздников

Во Владивостоке 1 и 9 мая ограничат продажу алкоголя в некоторых местах массового скопления, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на управление развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города.
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