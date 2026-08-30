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Мировое обозрение

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СВО 31 августа: освобождение Садков, ВСУ бегут из Великого Прикола, окружение Доброполья, ЦРУ просит Путина о переговорах

СВО 31 августа: освобождение Садков, ВСУ бегут из Великого Прикола, окружение Доброполья, ЦРУ просит Путина о переговорах

31 августа российские подразделения добились новых успехов сразу на нескольких участках фронта, а параллельно с этим в Москве обсуждалась возможность выхода на дипломатическое урегулирование.

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