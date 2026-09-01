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Царьград

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Прокурор запросил 9-11 лет для обвиняемых в избиении Ерошевича

Прокурор запросил 9-11 лет для обвиняемых в избиении Ерошевича

Прокурор попросил суд дать от 9 до 11 лет лишения свободы четырем обвиняемым в избиении до смерти футболиста Арсения Ерошевича в Щелкове 17 августа прошлого года.

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