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ВСУ: сбитый в Херсонской области летчик применял иностранное оружие

ВСУ: сбитый в Херсонской области летчик применял иностранное оружие

Пилоты тактической авиации из наших Воздушных сил действуют на пределе своих возможностей.Сбитый 14 декабря в Херсонской области самолет был оснащен западным вооружением, сообщили в телеграм-канале Воздушных сил Украины.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Вся Украина воюет западным оружием, это уже не новость!
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