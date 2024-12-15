ВСУ: сбитый в Херсонской области летчик применял иностранное оружие

Пилоты тактической авиации из наших Воздушных сил действуют на пределе своих возможностей.Сбитый 14 декабря в Херсонской области самолет был оснащен западным вооружением, сообщили в телеграм-канале Воздушных сил Украины.
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