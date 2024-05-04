Делаем винтажные этикетки с эффектом ржавчины: пошаговый мастер-класс

Если вы любите декор с эффектом старины, занимаетесь декупажем или скрапбукингом, этот мастер-класс вам точно пригодится! Сегодня мы поделимся не просто еще одной техникой, с помощью которой можно добиться эффекта ржавчины, но и покажем, как создать и применить этикетки в винтажном стиле.
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