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Сам себе мастер

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Делаем винтажные этикетки с эффектом ржавчины: пошаговый мастер-класс

Делаем винтажные этикетки с эффектом ржавчины: пошаговый мастер-класс

Если вы любите декор с эффектом старины, занимаетесь декупажем или скрапбукингом, этот мастер-класс вам точно пригодится! Сегодня мы поделимся не просто еще одной техникой, с помощью которой можно добиться эффекта ржавчины, но и покажем, как создать и применить этикетки в винтажном стиле.

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