Делаем винтажные этикетки с эффектом ржавчины: пошаговый мастер-класс

Если вы любите декор с эффектом старины, занимаетесь декупажем или скрапбукингом, этот мастер-класс вам точно пригодится! Сегодня мы поделимся не просто еще одной техникой, с помощью которой можно добиться эффекта ржавчины, но и покажем, как создать и применить этикетки в винтажном стиле.