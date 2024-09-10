Бывший генеральный сек Серетарь Йенс Столтенберг раскрыл, что самыми сложными переговорами за время своего пребывания на своем посту он считает обсуждения по поставкам оружия боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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