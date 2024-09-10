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  • Владимир Алтайцев
    Нацизм  на Украине  должен быть уничтожен.30.09.24==Радоват...
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    Да  какая  там верность обязательствам?  Бабло рулит. Все  эти предприятия  по  производству титана, урана  и прочего...14.09.24==ВОЕННОЕ...
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    какая  бредятина.30.08.24==Уфологи...

10.09.24==Столтенберг назвал переговоры о поставках оружия ВСУ сложнейшими в своей карьере

10.09.24==Столтенберг назвал переговоры о поставках оружия ВСУ сложнейшими в своей карьере

Бывший генеральный сек       Серетарь Йенс Столтенберг раскрыл, что самыми сложными переговорами за время своего пребывания на своем посту он считает обсуждения по поставкам оружия боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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