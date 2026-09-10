Ода Прокофьеву и Шостаковичу: Гергиев о «юбилейном» сезоне Большого театра

Открытие 251-го сезона Большого театра стало символическим мостом между эпохами. Первый день оказался триумфальной встречей двух юбиляров — Прокофьева и Шостаковича, чьи знаковые даты отмечаются в этом году.
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