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В Калининграде суд арестовал двух организаторов незаконной миграции

В Калининграде суд арестовал двух организаторов незаконной миграции

Меру пресечения в виде заключения под стражу избрал мужчине и женщине, подозреваемым в организации нелегальной миграции группой лиц по сговору, Ленинградский районный суд Калининграда, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда 6 марта в Telegram-канале.

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