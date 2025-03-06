В Калининграде суд арестовал двух организаторов незаконной миграции

Меру пресечения в виде заключения под стражу избрал мужчине и женщине, подозреваемым в организации нелегальной миграции группой лиц по сговору, Ленинградский районный суд Калининграда, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда 6 марта в Telegram-канале.