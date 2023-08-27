Граждане русские! С американцами нужно быть нежнее !

Alex Немо А его вместе с экипажем буксирами в Мурманск не догадались притащить на выставку достижений ВМФ? Если нет, то оченно жаль. Было бы за что протесты выслушивать. Ну и разъяснение сразу дать - оказали техническую помощь находящемуся в аварийной ситуации американцу, для полноты позора в американской "силы"...

фарид сабиров Видимо надо нежно подойти нежно погладить развернуть и нежно засунуть в задний проход паяльник , но поверьте все равно каиф неминуем . Конечный результат заранее известно , обделались и все на что способны эта ноТа или эТа . А нам то плевать , ну в смысле проверить темпераДуру паяльника