Грубые русские летят Опять русские американцам всю притчу испортили! И США за это выдвинули ноту.
Граждане русские! С американцами нужно быть нежнее !
Комментарии
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Alex Немо
А его вместе с экипажем буксирами в Мурманск не догадались притащить на выставку достижений ВМФ? Если нет, то оченно жаль. Было бы за что протесты выслушивать. Ну и разъяснение сразу дать - оказали техническую помощь находящемуся в аварийной ситуации американцу, для полноты позора в американской "силы"...
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3 час.
фарид сабиров
Видимо надо нежно подойти нежно погладить развернуть и нежно засунуть в задний проход паяльник , но поверьте все равно каиф неминуем . Конечный результат заранее известно , обделались и все на что способны эта ноТа или эТа . А нам то плевать , ну в смысле проверить темпераДуру паяльника
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1 час.
Владимир Алсаев
Надо было ущо жоще пару ракет по курсу. Что бы до матросов дршло что их политики сумашейшие и не ценят их жизни.
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23 мин.
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