Evil Was Originally Going To Kill Leland In Season 1 (With A Twist)

Evil would have become a very different show if its creators had gone with their original plan for Michael Emerson's Leland at the end of Season 1.
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