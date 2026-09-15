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Горелкин: Россия входит в число семи стран, имеющих квантовые машины с 50 кубитами и больше

Горелкин: Россия входит в число семи стран, имеющих квантовые машины с 50 кубитами и больше

Россия входит в число семи стран, имеющих квантовые машины с 50 кубитами и больше. Об этом в своем Телеграм-канале написал первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин («Единая Россия»).

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