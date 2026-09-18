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"Щелкнули по носу": Соскин заявил об издевательстве Евросоюза над Зеленским

"Щелкнули по носу": Соскин заявил об издевательстве Евросоюза над Зеленским

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что Евросоюз поиздевался над Владимиром Зеленским, решив развивать стратегическое партнерство с Канадой .

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