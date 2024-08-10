Очередная попытка украинского FPV-дрона поразить хвостовой винт российского Ми-8. На этот раз неудачная - похоже, что дрон просто сдуло в сторону потоком воздуха.
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Очередная попытка украинского FPV-дрона поразить хвостовой винт российского Ми-8. На этот раз неудачная - похоже, что дрон просто сдуло в сторону потоком воздуха.
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