Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 785 подписчиков

Захарову рассмешили планы Польши о дороге в Россию: "Пить уже начали, что ли?"

Захарову рассмешили планы Польши о дороге в Россию: "Пить уже начали, что ли?"

Захарова сыронизировала по поводу заявления Польши построить дорогу к границе с Россией в 2025 году.Официальный представитель МИД России Мария Захарова привела в своем телеграм-канале слова замглавы польского МВД.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх