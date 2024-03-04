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Газета.ру

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Тренер Балахнин о Промесе: какая разница, где он совершил серьезную провинность

Тренер Балахнин о Промесе: какая разница, где он совершил серьезную провинность

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин отреагировал на слова главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Алаева, согласно которым осужденные футболисты после полного завершения процессов не должны играть в лиге.

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