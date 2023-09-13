Мошэ Израилевич Чубайс - Великий английский Учёный...

ГГ

Галина Гусарова

Трагический ХХ век отмечен тремя эпохальными явлениями политики мирового зла в мировой истории. Во-первых, это распространение ложного и извращенного , культового учения марксизма. В результате этого под ярлыками "буржуазный", " капиталист", уничтожался русский народ, русские мыслители - философы, уничтожалась царская семья, и была развязана первая мировая война через банкиров. Они превратили свободную Россию, уничтожая ее эволюционно-историческое развитие в порабощенную поистине адскими силами. Они уничтожали и Русскую православную церковь, священников, и русский народ натравливали друг на друга, утверждая классовую борьбу ложных призраков из буржуазного господствующего экономического класса несуществующих имен, с экономическими масками массовых буржуазных лиц ложных призраков, которых отождествляли в особой земной плоти мертвецов. Они отождествляли реально существующих мыслящих людей с ложной фразой из ярлыка " рабочая сила" рыночной машины буржуазных господ лавочников, банкиров, ростовщиков, олигархов. которые утверждали что " купили" за денежный капитал фальшивых звуков ложных и смертоносных букв, человеческие лица и образ человеческий, пребывая в наркотическом иллюзорном мире буржуазных вымыслов и капиталистических фантазий политики умалишенных буржуазных "теоретиков" массового капиталиста, как буржуазного коммуниста с буржуазным паразитическим обществом сатанинским, с которыми они "сделали договор", пребывая вне ума в прахе мертвецов, вне звуков устной и письменной речи, и вне названия " книга" и "названия "наука" созданная мыслящей себя природой разума живых людей, которых они в ложной и смертоносной букве закона духовной смерти, отождествляли с " вещами", " рабами" и " мертвецами", отождествляя их с фальшивым звуком пребывающие в абстракции пустого ничто. " Вставай проклятьем заклейменный!". Проклятие пало на древнего змия, сатану и первого "революционера", собравшего под свои знамена легионы отступивших от Бога и от мыслящей себя природы разума живого человека, превращенные в рабов и подражающие мертвецам, лишенные духовной исторической памяти духовного богатства словесного мира книги жизни, предлагая и продолжая проводить политику смерти, разрушения и направляя через ложное и извращенное мышление разума живых людей на самоуничтожение. Это была вторая мировая война с демоническими силами третьего рейха нацистской Германии., взывавшие к Люциферу. И какие античеловеческие идеи продолжают ассоциироваться с именами Маркса, Энгельса , Ленина. И почему Маркса никто не понял фактический, уже почти два столетия, как источник мирового зла расовой доктрины человеконенавистничества, фантазируя все что угодно Маркс, вскоре после получения аттестата, стал глубоко и страстно антирелигиозным человеком. Этот образ стал проявляться в нем еще в студенческие году. В одном из своих стихотворений он писал:" Я жажду отомстить Тому, Кто правит свыше". Значит он верил и был убежден , что " Правящий свыше" существует Чем же была вызвана эта лютая ненависть к Богу? Из стихотворения "Заклинания впавшего в отчаяние" Маркс пишет: Мне не осталось ничего, кроме мести, Я высоко воздвигну мой престол, холодный и ужасной будет его вершина. Основание его - суеверная дрожь. Церемониймейстер! Самая чёрная агония! Кто посмотрит здравым взором - Отвернётся, смертельно побледнев и онемев. Охваченный слепой холодной смертью. Это напоминает гордую похвальбу Люцифера "Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой". Маркс в своем "денежном "Капитале, фактически делает тоже, что и диавол: он предает все человечество проклятию, являясь фактические членами секты сатанистов, -а не материалистов. Они ведут весь человеческий род к самоуничтожению в "загробную жизнь" не теоретически, а практически. Лишая бытия живой мысли разума, творческих способностей и духовного богатства словесного мира книги жизни, пропагандируя духовную смерть, разрушения и направляя на самоистребление Они " приказывают" подражать ложным призракам и мертвецам , из ложных и смертоносных букв закона духовной смерти расовой доктрине человеконенавистничества вечно и бесконечно..