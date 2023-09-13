Мошэ Израилевич Чубайс - Великий английский Учёный...

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Комментарии
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татьяна кирк
Те, кто его прикрывал и имел с этого барыш , и те, кто устроил ему  побег из России-  они же здесь,   во властных структурах,  это же &quot;ждуны&quot; и предатели.  И эта вся  либеральная сволочь  страшнее СВО !
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59 мин.
ГГ
Галина Гусарова
Трагический ХХ век отмечен тремя эпохальными явлениями политики мирового зла в мировой истории. Во-первых, это распространение ложного и извращенного , культового учения марксизма. В результате этого под ярлыками &quot;буржуазный&quot;, &quot; капиталист&quot;, уничтожался русский народ, русские мыслители - философы, уничтожалась царская семья, и была развязана первая мировая война через банкиров. Они превратили свободную Россию, уничтожая ее эволюционно-историческое развитие в порабощенную поистине адскими силами. Они уничтожали и Русскую православную церковь,  священников, и русский народ натравливали друг на друга, утверждая классовую борьбу ложных призраков из буржуазного господствующего экономического класса несуществующих имен, с экономическими масками массовых буржуазных лиц ложных призраков, которых отождествляли в особой земной плоти мертвецов. Они отождествляли реально существующих мыслящих людей с ложной фразой из ярлыка &quot; рабочая сила&quot; рыночной машины буржуазных господ лавочников, банкиров, ростовщиков, олигархов. которые утверждали что &quot; купили&quot; за денежный капитал фальшивых звуков ложных и смертоносных букв, человеческие лица и образ человеческий, пребывая в наркотическом иллюзорном мире буржуазных вымыслов и капиталистических фантазий политики умалишенных буржуазных &quot;теоретиков&quot; массового капиталиста, как буржуазного коммуниста с буржуазным паразитическим обществом сатанинским, с которыми они &quot;сделали договор&quot;, пребывая вне ума в прахе мертвецов, вне звуков устной и письменной речи, и вне названия &quot; книга&quot; и &quot;названия &quot;наука&quot; созданная мыслящей себя природой разума живых людей, которых они в ложной и смертоносной букве закона духовной смерти, отождествляли с &quot; вещами&quot;, &quot; рабами&quot; и &quot; мертвецами&quot;, отождествляя их с фальшивым звуком пребывающие в абстракции пустого ничто. &quot; Вставай проклятьем заклейменный!&quot;. Проклятие пало на древнего змия, сатану и первого &quot;революционера&quot;, собравшего под свои знамена легионы отступивших от Бога и от мыслящей себя природы разума живого человека, превращенные в рабов и подражающие мертвецам, лишенные духовной исторической памяти духовного богатства словесного мира книги жизни, предлагая и продолжая проводить политику смерти, разрушения и направляя через ложное и извращенное мышление разума живых людей на самоуничтожение. Это была вторая мировая война с демоническими силами третьего рейха нацистской Германии., взывавшие к Люциферу. И какие античеловеческие идеи продолжают ассоциироваться с именами Маркса, Энгельса , Ленина.  И почему Маркса никто не понял фактический, уже почти два столетия, как источник мирового зла расовой доктрины человеконенавистничества, фантазируя все что угодно Маркс, вскоре после получения аттестата, стал глубоко и страстно антирелигиозным человеком. Этот образ стал проявляться в нем еще в студенческие году. В одном из своих стихотворений он писал:&quot; Я жажду отомстить Тому, Кто правит свыше&quot;. Значит он верил и был убежден , что &quot; Правящий свыше&quot; существует Чем же была вызвана эта лютая ненависть к Богу? Из стихотворения &quot;Заклинания впавшего в отчаяние&quot; Маркс пишет: Мне не осталось ничего, кроме мести, Я высоко воздвигну мой престол, холодный и ужасной будет его вершина. Основание его - суеверная дрожь. Церемониймейстер! Самая чёрная агония! Кто посмотрит здравым взором - Отвернётся, смертельно побледнев и онемев. Охваченный слепой холодной смертью. Это напоминает гордую похвальбу Люцифера &quot;Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой&quot;. Маркс в своем &quot;денежном &quot;Капитале, фактически делает тоже, что и диавол: он предает все человечество проклятию, являясь фактические членами секты сатанистов, -а не материалистов. Они ведут весь человеческий род к самоуничтожению в &quot;загробную жизнь&quot; не теоретически, а практически. Лишая бытия живой мысли разума, творческих способностей и духовного богатства словесного мира книги жизни, пропагандируя духовную смерть, разрушения и направляя на самоистребление Они &quot; приказывают&quot; подражать ложным призракам и мертвецам , из ложных и смертоносных букв закона духовной смерти расовой доктрине человеконенавистничества вечно и бесконечно..
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15 мин.

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