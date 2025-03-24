Части россиян пообещали аномальное тепло

Политика как она есть

На севере Урала, Чукотке и на полуострове Ямал в ближайшие дни прогнозируется аномальное тепло. Такую погоду части россиян пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.