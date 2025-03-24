Части россиян пообещали аномальное тепло

На севере Урала, Чукотке и на полуострове Ямал в ближайшие дни прогнозируется аномальное тепло. Такую погоду части россиян пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.
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