Политика как он...
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Политика как она есть

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Части россиян пообещали аномальное тепло

Части россиян пообещали аномальное тепло

На севере Урала, Чукотке и на полуострове Ямал в ближайшие дни прогнозируется аномальное тепло. Такую погоду части россиян пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

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